В Совфеде вывели на чистую воду политическую агентуру США в РФ

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Вашингтон посредством своих агентов влияния внутри России проводит планомерную работу по дестабилизации РФ, осуществляя подготовку так называемых оппозиционеров и финансируя их через свои государственные фонды.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы, сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В практическом плане дестабилизации России немалую надежду Запад возлагает на Школу местного самоуправления. Её работа непосредственно связана с именем гражданки Галины Шешуковой, её базовая специальность – социальная и политическая психология. Иными славами, Шешуковой хорошо знакомы методы манипуляции массовым сознанием.

По имеющимся у комиссии данным, ещё два года назад она прошла обучение в США на курсах политического лидерства, организованных Государственным департаментом США. В настоящее время Шешукова взаимодействует с двумя американскими государственными фондами – «NED» и «Free for Russia». От названных фондов на регулярной основе поступает финансирование для подготовки оппозиционных кандидатов в депутаты разных уровней в России.

Финансируют американцы и тренинги выше упомянутой ШМС, проходящие в Москве и ряде других регионов. Одновременно иностранные кураторы снабжают своих адептов методическими пособиями по проведению избирательных кампаний по американским клише», – рассказал Климов.

Также сенатор добавил, что американские и европейские кураторы финансируют дестабилизацию внутри России.

«Судя по поступающей информации, гражданка Шешукова приписывает себе в заслугу подготовку более 200 действующих московских депутатов и ещё около 1800 оппозиционных активистов, которые регулярно отмечаются на протестных акциях в различных регионах России. Кстати, в ряде СМИ на днях появились иллюстрации приведённых мной данных.

Культивирование внутрироссийского протеста происходит не без иностранного влияния. В данном случае американские деньги поступают через ближнее зарубежье, в том числе из Киева, затем иностранная валюта конвертируется и обналичивается уже в русских рублях. Расход контролируется через личные расписки, которые, в последствии, пересылаются куратору за океан.

Есть основания полагать, что среди спонсоров ШМС не только американские источники, но и европейские, в частности, польские и немецкие. Кроме того, в комиссии скопилось немало материалов об учебно-тренировочных мероприятиях для нашей так называемой несистемной оппозиции, которые проходят в странах Прибалтики.

Такие мероприятия прямо и непосредственно настроены на дестабилизацию России, для этого их организаторы готовы использовать любой повод, а о безопасности и улучшению благосостояния граждан России они не заботятся», – добавил Климов.