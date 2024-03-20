В Совфеде заявили о беспардонном вмешательстве Запада в выборы президента

Совет Федерации обратится к парламентам, международным парламентским организациям, ООН с информацией «о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела РФ и избирательный процесс».

Подготовить такое обращение на сегодняшнем заседании Совфеда поручила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя умалчивать и не реагировать», – сказала Матвиенко.

Она также поручила опубликовать открытую часть доклада о вмешательстве в российские выборы, подготовленного комиссией по защите суверенитета Совфеда.

Председатель комиссии Андрей Климов сообщил, что на Россию за время выборов было совершено 12 млн кибератак, создавались незаконные платформы для «альтернативного голосования», готовились протестные акции под видом «протестного полдника».

«Пожалуй, впервые в истории недруги Отечества задействовали практически весь свой деструктивный арсенал одновременно, начиная от контента подконтрольных им перебежчиков, прочих изменников – и заканчивая аккредитованными в России дипломатами и даже высшими должностными лицами из недружественных стран.

За сутки до завершения голосования на площадке ООН активно собирались подписи среди полпредов стран под провокационным заявлением против проходящих в России выборов. Но мировое большинство отвергло эту русофобскую затею», – резюмировал Климов.