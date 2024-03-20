В Совфеде заявили о беспардонном вмешательстве Запада в выборы президента

Елена Острякова.  
20.03.2024 16:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 284
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


Совет Федерации обратится к парламентам, международным парламентским организациям, ООН с информацией «о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела РФ и избирательный процесс».

Подготовить такое обращение на сегодняшнем заседании Совфеда поручила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет Федерации обратится к парламентам, международным парламентским организациям, ООН с информацией «о грубом вмешательстве...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нельзя умалчивать и не реагировать», – сказала Матвиенко.

Она также поручила опубликовать открытую часть доклада о вмешательстве в российские выборы, подготовленного комиссией по защите суверенитета Совфеда.

Председатель комиссии Андрей Климов сообщил, что на Россию за время выборов было совершено 12 млн кибератак, создавались незаконные платформы для «альтернативного голосования», готовились протестные акции под видом «протестного полдника».

«Пожалуй, впервые в истории недруги Отечества задействовали практически весь свой деструктивный арсенал одновременно, начиная от контента подконтрольных им перебежчиков, прочих изменников – и заканчивая аккредитованными в России дипломатами и даже высшими должностными лицами из недружественных стран.

За сутки до завершения голосования на площадке ООН активно собирались подписи среди полпредов стран под провокационным заявлением против проходящих в России выборов. Но мировое большинство отвергло эту русофобскую затею», – резюмировал Климов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть