В Совфеде заявили о кризисной ситуации в металлургии

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Российские металлурги на фоне введения дополнительных налогов работают с рентабельностью 2%, что в 15 раз ниже январских показателей.

Об этом во время заседания Совета Федерации в Москве заявил сенатор Олег Цепкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала года заказы и производство металлопродукции снизилось уже на 30% и продолжает падать. При этом цены на металл в соответствии с рекомендациями были снижены на 15-20%. На фоне высоких цен на металлопрокат в 2020-2021 годах, в начале текущего года были введены дополнительные налоги в виде акцизов и увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, нацеленных на снижение ожидаемых сверхприбылей в 2022 году. Но ситуация поменялась в корне. Сегодня металлурги работают с рентабельностью 2%, а это в 15 раз ниже по сравнению с январем 2022 года, и в ближайшие 2-3 месяца имеют риск перейти в убытки», – рассказал Цепкин.

Он отметил, что есть поручение президента, нацеленное на оптимизацию налоговой нагрузки на металлургические предприятия, однако до сих пор никакие решения не приняты.

«Современные металлургические компании являются драйверами социально-экономического развития в своих территориях. На их устойчивой работе базируется экологические программы регионов, а налоговые отчисления являются ключевыми для региональных бюджетов. Есть поручение президента от 18 мая 2022 года об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности со сроком исполнения 1 июня 2022 года, срок уже наступил. Все предложения промышленников об отмене акцизов и снижения НДПИ уже сделаны, но решения до сих пор пока не приняты», – констатировал сенатор.