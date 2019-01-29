В совпадения уже никто не верит: Все сорта фейковой «оппозиции» Украины – в связке с Порошенко

29.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Проходивший сегодня в Киеве предвыборный съезд Петра Порошенко транслировался в прямом эфире не только телеканалами, которые связывают с действующим президентом, – «Прямым» и «5 каналом», но и так называемыми «оппозиционными» – каналом «112» и «NewsOne», контроль над которыми приписывают Виктору Медведчуку.

Об этом говорится в заявлении депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, избранного после Евромайдана по спискам Блока Порошенко, но в последнее время льющего грязь на своего бывшего шефа в расчете дистанцироваться от потерявшего популярность президента.

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«Итак, съезд транслировал 5 канал, который официально принадлежит Порошенко – и это не странно. Но еще мероприятие показывал канал «Прямой», который до недавних пор назывался «Тонис» и принадлежал сыну Януковича, а потом перешел в собственность подставных лиц. Сегодня канал – главный рупор Порошенко.

И самое интересное – выступление Порошенко показали в прямом эфире каналы 112 и «Ньюсван», которые принадлежат группировке Медведчука. То есть показали тотальную лояльность действующему президенту.

Забавнее всего, что сразу после Порошенко эти каналы переключились на выступление Медведчука, критиковавшего… власть и агитировавшего за «мирный план для Донбасса», – отметил Лещенко.

Напомним, что ранее в «Оппозиционном блоке» произошел раскол. Часть фракции – так называемая «газовая группа» Сергея Левочкина-Дмитрия Фирташа объединилась с Виктором Медведчуком и выдвинула в президенты экс-министра энергетики Юрия Бойко. Наблюдатели указывали, что телеканалы Порошенко подозрительно часто предоставляют Бойко эфирное время. Выдвигалась версия, что Бойко играет роль наиболее удобного для Порошенко соперника на выборах президента.

Украинские СМИ сообщали о регулярных тайных поездках Медведчука в администрацию Порошенко.

Другая часть «Оппозиционного блока», ориентирующаяся на Рината Ахметова, отказалась поддержать выдвижение Бойко из-за давнего бизнес-конфликта Ахметова с Фирташем. «Газовики» распространяли в адрес «ахметовцев» обвинения в дроблении голосов избирателей Юго-Востока и обвиняли в тайной работе с Порошенко.

Еще один видный бывший член «бело-голубого» лагеря – мэр Харькова Геннадий Кернес – на днях открыто заявил, что на президентских выборах будет поддерживать Порошенко.