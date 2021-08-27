«В сознании россиян вообще нет понятия «Украина» – в Киеве ждут поглощения Россией

27.08.2021 21:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

То, что российские солдаты изучают статью президента Владимира Путина о единстве русского и украинского народов, говорит о том, что Москва готовит нападение на Украину, и население РФ её в этом полностью поддержит.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что министерство обороны обязало изучать статью Путина об Украине – это уже говорит о чём-то! Это говорит о том, что они готовятся к войне с Украиной. Именно для этого они обговаривают тезис о едином народе», – заявил экс-депутат Верховной Рады Юрий Кармазин.

В свою очередь бежавший из России экстремист Борис Стомахин поспешил подтвердить опасения бывшего депутата.

«Любая территория, куда ступил сапог российского оккупанта, хотя бы когда-то, столетие назад, хотя бы один раз и хотя бы на ограниченный период – всё, это их земли. То есть, если состоялась первая оккупация, то это законные основания, чтобы проводить вторую, третью и так далее, если их вышибали потом оттуда. В этом корень проблемы – население России не признает никакой независимости Украины. Мне не хочется это произносить, но правда суровая вещь – я не знаю все ли жители Украины, все ли её государственные деятели знают, что в массовом сознании населения России вообще нет понятия «Украина», – рассказал беглый россиянин. «Представители прессы, истеблишмента, Путин в своих статьях, они хотя бы говорят «Украина», они хотя бы это слово используют. А простонародье где—то в глубинке, с которым мне поневоле довелось много общаться и слушать как живьём, так и виртуально, они даже не говорят «Украина», они говорят – Хохляндия. Для них нет Украины, для них есть только Хохляндия. Это одно уже должно ярко показывать, с кем мы имеем дело!», – добавил он.

Напомним, Борис Стомахин – бывший соратник ныне покойной Валерии Новодворской, в общей сложности просидел 12 лет в тюрьме за экстремистские призывы к насильственному свержению власти и поддержку чеченских сепаратистов. В 2019-м бежал на Украину.