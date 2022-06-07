В спецоперации на Украине участвует более 1000 добровольцев из Крыма, помогает местный бизнес
В спецоперации на Украине участвуют более тысячи добровольцев из Крыма. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Аксенова, активно в помощь добровольцам включились местные бизнесмены.
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«Более тысячи ребят, добровольцев из Крыма, которые ушли через наш военкомат, соответственно, участвовать в специальной военной операции. Сегодня находятся на территории, на передовой.
Мы, конечно, помогали экипировать полностью все подразделения, максимально, что было. По технике, вооружения, средства защиты – на месте решали вопрос Вооруженные силы Российской Федерации.
Со своей стороны все, что касается непосредственно каких-то специальных – наколенников, налокотников, разгрузки, прицелов ночного видения, квадрокоптеров и так далее мы приобретали за счет внебюджетных средств.
Огромное количество бизнесменов участвуют сегодня в процессе добровольной помощи армии», – заявил Аксенов.
Спасибо!
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