В спецоперации на Украине участвует более 1000 добровольцев из Крыма, помогает местный бизнес

07.06.2022  23:57 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В спецоперации на Украине участвуют более тысячи добровольцев из Крыма. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, активно в помощь добровольцам включились местные бизнесмены.

В спецоперации на Украине участвуют более тысячи добровольцев из Крыма. Об этом в эфире...

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«Более тысячи ребят, добровольцев из Крыма, которые ушли через наш военкомат, соответственно, участвовать в специальной военной операции. Сегодня находятся на территории, на передовой.

Мы, конечно, помогали экипировать полностью все подразделения, максимально, что было. По технике, вооружения, средства защиты – на месте решали вопрос Вооруженные силы Российской Федерации.

Со своей стороны все, что касается непосредственно каких-то специальных – наколенников, налокотников, разгрузки, прицелов ночного видения, квадрокоптеров и так далее мы приобретали за счет внебюджетных средств.

Огромное количество бизнесменов участвуют сегодня в процессе добровольной помощи армии», – заявил Аксенов.

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