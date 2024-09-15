«В спину плюют. Смотрят подозрительно, с насмешками», – жена ВСУшника

«Благодарность» одесситов ВСУшникам столь велика (например, исчисляется десятками сожженных машин), что оккупанты решили мирных граждан, как говорится, догнать и к любви принудить.

Для этого даже понадобилось проводить срочную сходку под названием «Дискуссия о необходимости диалога и взаимопонимания между военными и гражданскими «Быть услышанными!», как будто люди каждый день «героическую работу» ПВО не слышат и не видят.

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Собрался «весь цвет» общества — упыри из института нацпамяти, депутаты и волонтеры. Пламенная речь представительницы последних, Ксении Реконвальд, заслуживает отдельного внимания.

«Я возмущена нами. Нами — гражданскими. Возмущена бездействием власти. Мы бьем тревогу и отовсюду кричим о важности для нас знаний как обращаться с военными, как с ними говорить. Ибо хотя война одна, но реалии, в которых каждый из нас находится, совсем другие. Я, например, вот лежу в теплой кровати и размышляю о том или лежать еще, или вылезать из-под одеяла. А они думают о том, простите, как сгонять, посрать и выжить! Тебе надо просто в туалет, а ты, бл…ь, не можешь, потому что небо «грязное», потому что над головой дроны, «орланы», обстрелы артой, «градами», «смерчами», угрозы авиаудара и т.д. А я дома думаю, есть мясо или рыбу, обуть кроссовки или балетки. Между нами пропасть, которую нужно было преодолевать еще вчера! Но и сегодня ничего не сделано».

Вообще, подобные манифесты на Украине запрещены — «великие ВСУшные викинги» в туалет не ходят, как принцессы, а западные партнеры снабжают их красной и черной икрой — примерно так надо рассказывать.

Однако в своей речи Реконвальд, напротив, докатилась до полного тлена.

«Мы начали сдаваться. Стали привыкать к войне и все игнорировать. Кто-то кричит, что военные обязаны, что сами пошли и получают. Что за это они получают — блядские 100тысяч?! А ты задумываешься над тем, что твоя жизнь на нуле за сутки оценена примерно в 3333 гривни (чуть больше 80 у.е. — Ред.) ?!».

Причем, жалеет «жиночка» не эшелоны насильно могилизированных, а убийц Донбасса:

«Кто-то кричит, что устал от войны. Все устали. Всем тяжело. Это верно. А они там не утомились за 11 лет?! Постоянно ползать в окопах, а затем на коленях умолять гражданских обратить на них внимание и помочь приобрести элементарную одежду. Они не утомились?».

Так вот в окопы Донбасса насильно, тем более 11 лет назад, этих «постоянно ползающих» никто не посылал. И ненависть к ним у мирняка сильна как никогда.

Ну и дальше волонтерша выдала порцию сермяги:

«Именно власть виновата в том, как относятся ныне к военному, к человеку в форме. Еще вчера они были героями. Мы улыбались, обнимали их. А сегодня чуть ли не в спину плюют, потому что думают, что это очередной представитель ТЦК. Власти снизили уровень доверия к военным. То, что и нужно было. А мы уши развесили и смотрим ролики из Телеграм о произволе ТЦК. На своем примере чувствую, что раньше, когда муж приезжал в отпуск, я просила его надевать форму. Потому что это красиво. Потому что мне так нравится. Ибо он герой и должен этим гордиться. Теперь он спешит ее снять. Потому что в спину плюют. Смотрят подозрительно, с насмешками. И уже не смешно от того, что кто-то на бусики клеит наклейки «не ТЦК». Так и мне хочется, и мужу, и братику нацепить наклейки. И это наша вина… Из плена возвращается военный и говорит со мной, а я не могу общаться, потому что не знаю как с ним говорить, что спрашивать, я не знаю как себя вести и избегаю его. А он потом не понимает, за что воевал, за кого и почему с ним просто не поговорят... Мы почему-то думаем, что это они должны приспосабливаться, а не мы. «Ну воевал и хорошо, я его туда не посылала», — слышится все чаще. Людям становится похер».

Да, иногда эта братия говорит чистую правду — в вояк плюют, они в отместку раскидываются гранатами.

Но главное, на чем эти деятели порешили на сходке — что виноват в скотском отношении к военным все-таки «враг» (специально добивается раскола одесского общества) и что всех «плюющих» надо бы проверить на предмет того, что они делают для фронта — в частности, переводят ли деньги. И если нет, то почему. Хотя вопрос со всех точек зрения странный.

А сами-то нацисты куда девают госденьги? Да вот на переименование четырехсот(!) улиц в убийц и прочих бандеровцев — не на окопы. Поистине больная нация…