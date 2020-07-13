13.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Демография, Общество, Политика, Россия
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В списках не значатся: в России исчезли 700 тысяч белорусов


Около 700 тыс граждан России прекратили себя идентифицировать как белорусов, начиная с 1989 года.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил глава федеральной национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От переписи до переписи, начиная с 1989 года, количество граждан РФ, называющих себя белорусами, сокращается в полтора раза: 1,2 млн, 826 и 550 тыс. Как так получается, если исхода белорусов из России не было?

Массового возвращения в Беларусь не было. Есть масса вопросов по поводу кризиса идентичности и двойной идентичности. Но на самом деле, если речь заходит о белорусах России, чувствую на себе и на всех земляках исключительную симпатию всех россиян», – сказал Кандыбович.

Согласно последней переписи, в России проживали 526 тыс белорусов, после присоединения Крыма и Севастополя их количество увеличилось на 24 тысячи.


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