В списках не значатся: в украинских застенках томятся сотни тысяч участников Русской весны
На данный момент в украинских тюрьмах томятся сотни тысяч политзаключённых, сторонников России и участников Русской весны.
Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил бывший председатель парламента ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему не видно участников «Русской весны», того момента, который тогда происходил у нас на Донбассе. Нет этих обменов. Почему мы мало меняем тех людей, которые тогда в 2014 году встали с протестом?», – спросил Басурин.
«Российская Федерация не требовала обмена тех людей, которые не имели российские паспорта. Фактически все участники «Русской весны», все пострадавшие уже после 22 года, если верить Прилепину, 180 тысяч уголовных дел было заведено только после 22 года, не считая того, что было за 14-15, и продолжая все 10 лет после начала Русской весны, то есть это идет речь о сотнях тысяч человек. Которые или сидели в тюрьме, или сидят в тюрьме, или находятся в рамках уголовных дел», – сказал Пургин.
«Получилось, что Украина нас здесь переиграла в некую моральность, потому что Зеленский очень давно и долго требует татар, которые арестованы за экстремистскую деятельность, но которые получили паспорта РФ в Крыму.
Мы же ни одного раза, ни одного намёка не сделали на то, что мы готовы, в общем-то, обменивать русских людей и нерусских людей, граждан Украины. РФ ни разу не сделала намёка, что готова обменивать этих людей. Поэтому, когда Украина вдруг начала их выдавать, 120 человек, для РФ это оказалось определенной неожиданностью.
Россия же подходила формально, то есть если гражданин не является гражданином Российской Федерации, значит он в обменные списки попасть не может. Вот эти 120 человек, которые были переданы нашей стороне, это для нашей стороны люди с чистого листа», – подытожил он.
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