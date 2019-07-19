В списки на обмен с Украиной включили уже 300 человек – представитель ЛНР

19.07.2019, Луганск, Александр Гусар

В ходе Минских переговоров представителям ЛНР и Украины в гуманитарной подгруппе удалось согласовать списки на обмен порядка 280 человек, осталось дождаться необходимого сигнала из Киева.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Группа продолжила работать над отработкой списков разыскиваемых лиц. Есть уже подтвержденная часть этих списков, это те лица, которых мы можем в ближайшее время подготовить к обмену. Речь идет о количестве примерно 280 человек с обеих сторон. Именно это количество называл координатор гуманитарной подгруппы, когда докладывал Контактной группе результаты их работы.

На сегодня украинская сторона должна была взять некоторую паузу для того, чтобы по тем лицам, которых они подтвердили, они могли провести все необходимые процедуры по их подготовке к обмену, которые им необходимо выполнить, чтобы эти люди могли возвратиться домой.

Они взяли тайм-аут, но мы договорились, что о готовности обе стороны проинформируют рабочую группу по гуманитарным вопросам по этим спискам, где в общей сложности 280 человек, и как только рабочая группа получит информацию, что все люди, которые включены в списки установленных и подтвержденных, будут готовы, чтобы их обменять, в этот момент рабочая группа по гуманитарным вопросам будет принимать решение об очередной дате обмена», – пояснил он.

При этом представитель ЛНР отметил, что до проведения обмена списки еще могут пополняться.