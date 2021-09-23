В список «олигархов» попадут политические противники Зеленского, а не реальные олигархи

«Антиолигархический» закон, принятый сегодня во втором чтении Верховной Радой, направлен не против настоящих олигархов, а против оппонентов лично президента Владимира Зеленского и власти в целом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономист Александр Охрименко.

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«Этот закон создаст проблемы для тех украинских бизнесменов, которые не являются олигархами. СНБО будет назначать на своё усмотрение одних бизнесменов олигархами, это будут чаще всего противники власти, противники Зеленского. Они и будут «олигархами», но при этом реальных олигархов СНБО не будет замечать.

Мы увидим очень забавную ситуацию – с одной стороны, у нас вроде бы есть олигархи, но это какие-то странные олигархи. Никакой реальной борьбы с реальными олигархами не будет. Отнесут ли Коломойского к олигархам? Конечно же, нет. Отнесут ли Порошенко к олигархам? Конечно же, нет.

Кто, скорее всего, пострадает – это Виктор Медведчук. Скорее всего, его действительно внесут в список олигархов и будут кричать, что вот, смотрите, олигарх», – резюмировал Александр Охрименко.