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23.09.2021 20:58 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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В список «олигархов» попадут политические противники Зеленского, а не реальные олигархи

Новости Украины«Антиолигархический» закон, принятый сегодня во втором чтении Верховной Радой, направлен не против настоящих олигархов,...

«Антиолигархический» закон, принятый сегодня во втором чтении Верховной Радой, направлен не против настоящих олигархов, а против оппонентов лично президента Владимира Зеленского и власти в целом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономист Александр Охрименко.

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«Этот закон создаст проблемы для тех украинских бизнесменов, которые не являются олигархами. СНБО будет назначать на своё усмотрение одних бизнесменов олигархами, это будут чаще всего противники власти, противники Зеленского. Они и будут «олигархами», но при этом реальных олигархов СНБО не будет замечать.

Мы увидим очень забавную ситуацию – с одной стороны, у нас вроде бы есть олигархи, но это какие-то странные олигархи. Никакой реальной борьбы с реальными олигархами не будет. Отнесут ли Коломойского к олигархам? Конечно же, нет. Отнесут ли Порошенко к олигархам? Конечно же, нет.

Кто, скорее всего, пострадает – это Виктор Медведчук. Скорее всего, его действительно внесут в список олигархов и будут кричать, что вот, смотрите, олигарх», – резюмировал Александр Охрименко.

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