В «Справедливой России» предложили мобилизовать всех депутатов и пустить корейцев в Донбасс

Ресурсом мобилизации для СВО могли бы стать депутаты всех уровней.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о мобилизации, то тут резервы у нас немаленькие. Когда я в очередной раз слышу, что мы еще не начинали, это как железом по стеклу. Напоминает сказку про «волки, волки», только говорят «овцы, овцы». А под этими овечьими шкурами – собаки бешенные натовские.

Мы все помним призыв «коммунисты, вперед». Сегодня коммунисты те, кто у власти. Все депутаты. Каждый третий депутат Госдумы уже побывал на Донбассе. Но это не все.

В России 77,5 тысяч депутатов. Плюс аппараты, помощники. Это 100 тысяч. Членов политических партий под 3 млн. Вот к кому надо обратиться с призывом о самомобилизации. Я уверен, этого будет достаточно, чтобы победить», – сказал Нилов.