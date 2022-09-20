В «Справедливой России» предложили мобилизовать всех депутатов и пустить корейцев в Донбасс
Ресурсом мобилизации для СВО могли бы стать депутаты всех уровней.
Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если говорить о мобилизации, то тут резервы у нас немаленькие. Когда я в очередной раз слышу, что мы еще не начинали, это как железом по стеклу. Напоминает сказку про «волки, волки», только говорят «овцы, овцы». А под этими овечьими шкурами – собаки бешенные натовские.
Мы все помним призыв «коммунисты, вперед». Сегодня коммунисты те, кто у власти. Все депутаты. Каждый третий депутат Госдумы уже побывал на Донбассе. Но это не все.
В России 77,5 тысяч депутатов. Плюс аппараты, помощники. Это 100 тысяч. Членов политических партий под 3 млн. Вот к кому надо обратиться с призывом о самомобилизации. Я уверен, этого будет достаточно, чтобы победить», – сказал Нилов.
Он также считает, что к участию в СВО нужно активней привлекать добровольцев из дружественных стран.
«Сегодня мы эту работу даже не начинали. А может, пора? Кого только нет в рядах наемников. С открытым забралом, закатав рукава, косят деревни и села Украины. Почему Россия до сих пор выполняет продавленное американцами решение ООН о том, что граждане КНДР не имеют права работать за рубежом.
Рабочие Северной Кореи очень нужны на наших стройках, в том числе, на восстановлении разрушенных сел и городов Донбасса. Почему мы им не разрешаем быть добровольцами на трудовом фронте? Может быть, такие добровольцы есть и в других государствах.
Нужно создавать для них условия. Константин Затулин давно говорит: гражданство дайте желающим защищать и строить Россию по упрощенной схеме», – подчеркнул Нилов.
Спасибо!
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