В «Справедливой России» предложили мобилизовать всех депутатов и пустить корейцев в Донбасс

20.09.2022  16:11 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ресурсом мобилизации для СВО могли бы стать депутаты всех уровней.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ресурсом мобилизации для СВО могли бы стать депутаты всех уровней. Об этом сегодня на...

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«Если говорить о мобилизации, то тут резервы у нас немаленькие. Когда я в очередной раз слышу, что мы еще не начинали, это как железом по стеклу. Напоминает сказку про «волки, волки», только говорят «овцы, овцы». А под этими овечьими шкурами – собаки бешенные натовские.

Мы все помним призыв «коммунисты, вперед». Сегодня коммунисты те, кто у власти. Все депутаты. Каждый третий депутат Госдумы уже побывал на Донбассе. Но это не все.

В России 77,5 тысяч депутатов. Плюс аппараты, помощники. Это 100 тысяч. Членов политических партий под 3 млн. Вот к кому надо обратиться с призывом о самомобилизации. Я уверен, этого будет достаточно, чтобы победить», – сказал Нилов.

Он также считает, что к участию в СВО нужно активней привлекать добровольцев из дружественных стран.

«Сегодня мы эту работу даже не начинали. А может, пора? Кого только нет в рядах наемников. С открытым забралом, закатав рукава, косят деревни и села Украины. Почему Россия до сих пор выполняет продавленное американцами решение ООН о том, что граждане КНДР не имеют права работать за рубежом.

Рабочие Северной Кореи очень нужны на наших стройках, в том числе, на восстановлении разрушенных сел и городов Донбасса. Почему мы им не разрешаем быть добровольцами на трудовом фронте? Может быть, такие добровольцы есть и в других государствах.

Нужно создавать для них условия. Константин Затулин давно говорит: гражданство дайте желающим защищать и строить Россию по упрощенной схеме», – подчеркнул Нилов.

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