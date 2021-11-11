В «Справедливой России» предложили национализировать российский кинематограф

Депутат от партии «Справедливая Россия» режиссер Николай Бурляев предложил отменить указ об акционировании и приватизации кинематографа.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экран – это духовно-стратегическое оружие государства. Государство не должно выпускать оружие из рук. Нужно возродить кинопроизводство государственных киностудий: «Мосфильм», «Ленфильм», студии детских фильмов имени Горького. Необходимо воссоздать государственный комитет кинематографии и расширить систему госзаказа до 100% финансирования. Мы должны возродить государственный кинопрокат, построить 20 тыс кинотеатров. Сейчас их 4 тыс, построенных на частные деньги и занимающихся понижением духовного уровня народа», – сказал Бурляев.

Он также предложил контролировать телевидение через общественный совет и утвердить кодекс чести работников культуры.

«Если мы сделаем это, то к концу нашей депутатской пятилетки мы увидим начало возрождения нашего народа», – сказал Бурляев.