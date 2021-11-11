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11.11.2021 22:50
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Культура, Россия
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В «Справедливой России» предложили национализировать российский кинематограф

Депутат от партии «Справедливая Россия» режиссер Николай Бурляев предложил отменить указ об акционировании и...

Депутат от партии «Справедливая Россия» режиссер Николай Бурляев предложил отменить указ об акционировании и приватизации кинематографа.

Об этом он заявил, выступая с  трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экран – это духовно-стратегическое оружие государства. Государство не должно выпускать оружие из рук. Нужно возродить кинопроизводство государственных киностудий: «Мосфильм», «Ленфильм», студии детских фильмов имени Горького. Необходимо воссоздать государственный комитет кинематографии и расширить систему госзаказа до 100% финансирования. Мы должны возродить государственный кинопрокат, построить 20 тыс кинотеатров. Сейчас их 4 тыс, построенных на частные деньги и занимающихся понижением духовного уровня народа», – сказал Бурляев.

Он также предложил контролировать телевидение через общественный совет и утвердить кодекс чести работников культуры.

«Если мы сделаем это, то к концу нашей депутатской пятилетки мы увидим начало возрождения нашего народа», – сказал Бурляев.

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