В «Справедливой России» призвали службы опеки массово лишать мигрантов родительских прав

Елена Острякова.  
25.09.2024 17:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия


Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов призвал депутатов местных парламентов инициировать массовые проверки семей трудовых мигрантов службами опеки и попечительства, которая находится в ведении местных властей.

Об этом он заявил сегодня в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов призвал депутатов местных парламентов инициировать массовые проверки...

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«Заставьте сегодня службы опеки и попечительства проверить условия проживания и занятий детей мигрантов. Их сотни тысяч. Почему-то служба опеки и попечительства считает это для себя не очень важным. Почему? Почему наших детей иногда с перебором контролируют?!.

Если проверить семьи приехавших сюда «туристов», я вас уверяю, по абсолютному большинству этих детей и семей службы опеки и попечительства должны будут вынести свои суровые решения. Вплоть до лишения родительских прав», – сказал Нилов.

Он считает, что это станет достаточным поводом для массовой высылки из России семей с детьми и избавит социальную инфраструктуру от лишнего напряжения.

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