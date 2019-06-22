В сравнении с командой «Зе», даже тандем Яценюк-Порошенко был образцом адекватности

22.06.2019, Киев, Игорь Петров

Политические фигуры, представляющие власть в Киеве во главе с президентом Владимиром Зеленским, ничего не понимают и ровным счетом ничего не решают. Поэтому с ними бесполезно о чем-то разговаривать.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сигналы ожидаются оттуда. Путин говорил, что будет разговаривать с Зеленским, если уж так сложатся обстоятельства, но для этого Зеленский должен продемонстрировать, что он – президент, а не просто играет президента.

Да, Россия ждет сигналов, которые украинская власть теоретически может продемонстрировать, она должна показать, что поменялись не персонажи, поменялась власть реально.

В то, что на это способен Зеленский и его команда и вся та банда, которую сейчас пытаются завести в Верховную Раду по спискам «Слуги народа», я не просто сильно сомневаюсь, я крайне удивлюсь, если узнаю, что они вообще понимают, о чем идет речь.

Если Зеленский – тот, кого наняли играть президента, то остальные – те, кого убедили за свои же деньги поиграть в депутатов. А потом будет такое же правительство. Подобное уже было на Украине в 2014 году, когда в первое правительство Яценюка и в парламент пришли какие-то левые люди. Тогда бенефициары Майдана боялись, что власть им в руки упала на месяц-два-полгода.

Потом те, кто эту власть будут олицетворять, окажутся в неприятной ситуации, поэтому они предпочли прикрыться такими картонными фигурами. Но тогда эти фигуры расписывались по каким-то нормально структурированным политическим силам, тогда Порошенко все-таки был самостоятельной фигурой.

Сейчас реальные хозяева Украины, не скрываясь, вместо органов государственной власти нарисовали картину заседания государственного совета – вот вам картина, смотрите, там есть какие-то люди. Их за ниточки дергают, но они сами ничего не решают», – заключил Ищенко.