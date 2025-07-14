В США анонсировали огромные поставки оружия на Украину
США усилят поставки оружия Украине, продавая его Европе в интересах Киева. Кроме того, для закупок этого оружия будут применять арестованные в Штатах и на Западе российские активы.
Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Просто следите за объявлениями. Идея о том, что Америка будет продавать оружие, чтобы помочь Украине, очень актуальна. Мы уже многое дали Украине, мы дали деньги, мы оказали им военную помощь. Теперь у нас есть соглашение с Украиной о полезных ископаемых на триллионы долларов. Так что я не хочу опережать президента, но следите за новостями о конфискованных активах.
Европейцы хотят, чтобы проценты от активов шли в Украину. Следите за новостями о плане более агрессивного использования конфискованных активов. Следите за новостями о плане, по которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может помочь Украине. Путин рассчитывал, что мы устанем, а Европа устанет. Он совершил огромную ошибку. НАТО больше и сильнее, и мы ещё больше настроены на то, чтобы он не захватил Украину силой», – заявил Грэм.
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