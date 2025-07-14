В США анонсировали огромные поставки оружия на Украину

США усилят поставки оружия Украине, продавая его Европе в интересах Киева. Кроме того, для закупок этого оружия будут применять арестованные в Штатах и на Западе российские активы.

Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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