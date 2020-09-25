В США были бы довольны: Символом Крыма чуть не стала гей-радуга

25.09.2020, Москва, Максим Карпенко

При выборе флага для Республики Крым в свое время рассматривался вариант, похожий на тот, который сегодня используется ЛГБТ-сообществом.

Об этом в своем блоге рассказала известный крымский ученый, политолог Сергей Киселев, который участвовал в разработке символов республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Киселева, проект флага предусматривал полотнище, на котором нанесены семь цветов радуги.

«Был и такой, по поводу которого заметил, что если бы его утвердили в своё время, то США признали бы выбор крымчан в 2014 году раньше, чем мы успели бы проголосовать на референдуме.

В «Постановлении Президиума Верховного Совета Крыма» он описывается следующим образом: «Белое полотнище, в верхней части которого семь полос цвета радуги. Символизирует богатство и разнообразие национального состава населения полуострова, его культуры и т.д». Как же мы все были наивны в то, уже далёкое время», – написал Киселев.