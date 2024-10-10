В США дали понять, как долго Украина будет удерживать оккупированную часть Курской области

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В США считают, что Украина сможет удерживать оккупированные территории на Курщине еще несколько месяцев, пишет Bloomberg.

По словам американских высокопоставленных чиновников, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, Украина пока не сталкивалась с какими-либо значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска осуществляли лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

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«Летнее наступление Украины на Курскую область поначалу поразило союзников Киева быстрым успехом. Но это также вызвало беспокойство среди некоторых чиновников, что цена сделки может оказаться высокой, если Москва перейдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска. Однако этого не произошло и, учитывая нынешнюю ситуацию, пока не предвидится», – говорится в публикации.

Как пишет агентство, Владимир Зеленский до сих пор рассматривает операцию на Курщине, как один из рычагов и разменную монету на вероятных переговорах с РФ, хотя неясно, когда они могут состояться, ведь президент России Владимир Путин не проявляет готовности к серьезным переговорам с Зеленским.

Западные союзники Украины, однако, говорят, что хозяин Банковой, возможно, готовится принять более гибкий подход, поскольку ищет способы выйти из войны на приемлемых для себя условиях, пишут журналисты.

В то же время, отмечает Bloomberg, под разговоры о перемирии, Киев продолжает готовиться к наступательным боям в следующем году, комплектуя новые бригады ВСУ и вооружая их западным оружием, поскольку перспективы переговоров остаются неопределенными.

По словам конфидентов агентства, после нескольких месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов украинские войска стали стабильнее снабжаться ими.

«Это частично объясняется усилиями союзников, включая инициативу по доставке боеприпасов, возглавляемую Чехией, а также усилиями США и Франции по развитию артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе»,- уточняют авторы публикации.