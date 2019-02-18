18.02.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

Выход США из договора с Российской Федерацией о ликвидации РСМД позволяет Украине начать создание собственных неядерных ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в своей статье на сайте Атлантического совета заявил сотрудник Стэнфордского центра международной безопасности, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, кроме США и России сторонами договора стали еще 11 постсоветских государств, в число которых вошла и Украина.

«Что эта недавняя дипломатическая история значит для Украины? Поскольку Соединенные Штаты и Россия более не связаны ограничениями Договора о РСМД, теряет смысл состояние, при котором Украина и другие государства должны оставаться под предусмотренными соглашением ограничениями. Если Киев сочтет нужным, он может сослаться на то же самое право отзыва своего участия в договоре, которое Вашингтон использовал две недели назад», – поясняет Пайфер.

При этом экс-посол отмечает, что в Лиссабонском протоколе 1992 года Россия, Беларусь, Казахстан и Украина также приняли на себя договорные обязательства Советского Союза по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений 1991 года (СНВ-1), который прекратил свое действий в 2009 году, однако был заменен новым двусторонним американо-российским соглашением СНВ-2010.

Однако, по словам Стивена Пайфера, можно считать, что Украина полностью выполнила обязательства уничтожить все стратегические вооружения на своей территории, принятые ею при подписании Лиссабонского протокола, но при этом не принимала обязательств не приобретать их в будущем.

«Попытка создания ею межконтинентальных баллистических ракет (МБР), несомненно, встретит сильное сопротивление со стороны Соединенных Штатов, МБР и другие стратегические вооружения которых ограничены новым договором СНВ.

При этом ракеты средней дальности наземного базирования – другой вопрос. У правительства США не будет никаких юридических оснований возражать, если Украина выйдет из Договора о РСМД, поскольку в этом Киев будет прямо следовать примеру Вашингтона. Более того, учитывая продолжающуюся российскую агрессию против Украины, у правительства США нашлось бы немного оснований для протестов, если бы Киев пришел к выводу, что ракеты средней дальности могут повысить его способность сдерживать Россию от эскалации военных действий – при условии, что эти ракеты будут снаряжены обычными, а не ядерными боеголовками…

Если Киев решит выйти из договора о РСМД и подумать о создании собственных ракет средней дальности, он вполне может сделать это, не опасаясь и не встретив негативной реакции со стороны Соединенных Штатов», – резюмировал американский дипломат.