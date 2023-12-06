В США де-юре уравняют трансгендерных мужчин и женщин

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Американское руководство собирается юридически приравнять трансгендеров ЛГБТ-сообщества к женщинам, что позволит каждому называющему себя женщиной субъекту с мужскими половыми органами пользоваться соответствующими льготами и принимать участие в женских спортивных соревнованиях.

Об этом в ходе заседания Палаты представителей США по делу спортсменов-трансгендеров, участвующих в женских и девичьих видах спорта, заявила член Палаты Мелани Стэнсбери, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мужчинам не место в женском спорте. По этому поводу не должно быть никаких разногласий. Но мы собрались сегодня здесь, потому что администрация Байдена предпочитает игнорировать правду. Правда в том, что позволять биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях в корне несправедливо. Это также небезопасно. Научные данные подтверждают, что мужчины и женщины имеют неизменные биологические различия, связанные с их полом. Некоторые из этих различий приносят пользу мужчинам-спортсменам, которые получают конкурентное преимущество», – сказала Стэнсбери.

Она подчеркнула, что девушки, выходящие на спортивное поле против таких конкурентов, подвергаются опасности.

«Я продолжаю слышать о женщинах-спортсменках, которые получают травмы от биологических мужчин, соревнующихся в женских видах спорта. Пришло время нам по-настоящему встать на защиту наших детей и внучек. К сожалению, администрация Байдена продемонстрировала, что она ставит левацкую политику выше женщин и девочек. В мошеннических попытках обеспечить «инклюзивность» администрация Байдена жертвует равенством вместо того, чтобы отстаивать гарантии, предусмотренные Разделом IX о правах. Подумайте, как долго мы боролись за равенство женщин. Но администрация Байдена предложила два правила, которые кардинально изменят Раздел IX. Первое – изменить определение пола, включив в него гендерную идентичность, и распространить действие на трансгендеров. Если администрация Байдена добьётся успеха, то многие девочки и женщины потеряют академические спортивные возможности. Мы не можем позволить этой администрации уничтожить права и средства защиты, за достижение которых женщины так долго боролись», – подытожила член Палаты представителей.