В США до сих пор нет решения по бюджету для Украины

Консенсус по рамкам бюджета США на 2024 год не означает консенсус по предоставлению средств из этого бюджета Украине.

Такую позицию в эфире «Радио «Комсомольская правда» озвучила эксперт РСМД Евгения Войко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Украине пока решение неоднозначное, и консенсуса нет. Собственно говоря, республиканцы по-прежнему делают акцент на необходимости ужесточения контроля и безопасности на границе. Тем более, что в начале месяца появилась информация о найденных более 10 000 паспортов на южной границе. Соответственно, она не на замке. Республиканцы на это упирают, говоря о том, что демократы всё равно так и не показали, на что, собственно говоря, тратятся средства, и что из себя представляет стратегия США по Украине»,- подчеркнула она.

Эксперт продолжила, что решение по бюджету США – прежде всего, внутриполитическое и внутриэкономическое. Оно связано с тем, что шатдаун в нынешних условиях не выгоден именно с аппаратной точки зрения, с электоральной точки зрения в большей степени даже демократам, чем республиканцам. Не допустить шатдауна означает не допустить роста социального напряжения. Поэтому консенсусное решение принято.

«Что касается Украины, здесь, повторюсь пока компромиссов не найдено. По-прежнему республиканцы упирают на необходимость увязать выделение средств на Украину с антиэмигрантским законом, с усилением контроля границы, с тратой больших средств на обеспечение безопасности и повышения прозрачности этой границы для американских властей. А, соответственно, демократы традиционно говорят общие о том, что Украина стоит на страже западных и даже общечеловеческих, демократических ценностей. Соответственно необходимо решать вопрос довольно оперативно», – указала Войко.

Она добавила, что для Украины каких-то позитивных сигналов на этот счёт пока не поступает. Демократы форсируют и настаивают на выделении средств. Но это позиция их избирательной кампании, Байден шёл на выборы с антироссийским вектором, и находился в нем на протяжении своего президентского срока. Поэтому пытается заявлять тему Украины и в качестве одной из центральных на своём втором возможном сроке.

«Республиканцы здесь понимают, что для них в большей степени значимы всё-таки вопросы внутриамериканские, они играют с этим. И Трамп про тему мигрантов очень много говорил. Тем более, что мигранты не являются электоральной базой для республиканцев, поэтому они не стесняются говорить об ужесточении миграционного законодательства. А демократы эту тему всё-таки пытаются обходить, с одной стороны признавая, что есть определенные сложности, но не делая эту тему мейнстримом. Поскольку мигранты – это электоральная база демократов», – пояснила эксперт.