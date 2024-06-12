В США думают, как получить выгоду от турецкой экспансии в Среднюю Азию

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Растущему влиянию Турции на просторах Евразии на фоне ослабления позиций России в этом регионе посвящен свежий обзор американского аналитического издания The National Interest.

«Война на Украине и западные санкции укрепили экономические отношения между Россией и оппортунистической Турцией. Россия стала ведущим партнером Турции по импорту , турецкий экспорт в Россию также вырос. В условиях изоляции России от Запада Турция приобретает все большее значение как покупатель российского газа и реэкспортёр европейских товаров на российский рынок .К растущему беспокойству западных стран президент России Владимир Путин назвал энергетические отношения «подлинно стратегическими», – перечисляет издание общеизвестные геополитические обстоятельства, сыгравшие на руку Анкаре.

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Однако, указывает газета, это сотрудничество сосуществует с геополитической конкуренцией – «все более уверенная в себе Турция бросает вызов России на Южном Кавказе и в Центральной Азии — двух регионах, которые Москва твердо считает частью своей исключительной сферы влияния, необходимой для ее воспринимаемого статуса великой державы»

Используя Азербайджан на Южном Кавказе в качестве ворот, Турция расширяет свое влияние на тюркоязычные государства Центральной Азии на восточном берегу Каспийского моря.

«Таким образом, транскаспийская динамика зарождается под эгидой тюркского блока сотрудничества , охватывающего такие разнообразные области, как безопасность, торговля и культура», – отмечает The National Interest.

Растущее геополитическое влияние Турции в Каспийском регионе можно проследить до Нагорно-Карабахской войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном. Последнему обширная военная поддержка Анкары позволила вернуть себе значительную часть территории, которую непризнанная Нагорно-Карабахская Республика контролировала с начала 1990-х годов.

Хотя Владимир Путин выступил посредником в прекращении огня и приказал ввести российских миротворцев в зону конфликта, это не изменило того факта, что война закончилась победой союзника Турции, Азербайджана, и поражением союзника России, Армении.

«Таким образом, Турция вторглась в военное положение на Южном Кавказе, тем самым нарушив военную монополию России в регионе», – отмечают авторы статьи.

Воодушевленные этим успехом, Турция и Азербайджан приступили к закреплению своего стратегического альянса в Шушинской декларации 2021 года . Этот договор с членом НАТО, который включает обязательства по взаимной обороне, предоставляет Азербайджану, как единственной стране Южного Кавказа и Центральной Азии, реальную альтернативу гарантиям безопасности со стороны Москвы.

В сентябре 2023 года осмелевший Азербайджан достиг своей трехдесятилетней цели — взять полный контроль над Нагорным Карабахом посредством военного нападения «прямо на глазах у российских миротворцев». В апреле 2024 года Россия объявила о немедленном и полном выводе своих войск из Нагорного Карабаха .

«Настойчивость Турции на Южном Кавказе не осталась незамеченной по другую сторону Каспия. Она продемонстрировал тюркским государствам Центральной Азии, что сотрудничество с Анкарой может принести реальную пользу безопасности, – отмечает американское СМИ.

The National Interest перечисляет турецкие успехи: Казахстан и Узбекистан подняли свои двусторонние отношения с Турцией до уровня всестороннего стратегического партнерства, заключив соглашения о развитии военного сотрудничества в таких областях, как образование, совместные военные учения и сбор разведывательной информации.

Более того, отмечается в публикации, турецкая оборонная промышленность быстро завоевывает доминирование на растущем рынке беспилотников в Центральной Азии, тем самым подрывая доминирование Москвы как единственного поставщика оружия в этом регионе.

«Поскольку Россия озабочена Украиной и ослаблена на Южном Кавказе, ее гарантии безопасности начинают звучать все более пусто для государств Центральной Азии. Показательно, что ожесточенные пограничные столкновения в 2021 и 2022 годах между вооруженными силами Кыргызстана и Таджикистана, которые являются членами возглавляемого Россией военного альянса ОДКБ и оба имеют российские военные базы на своей территории, вызвали лишь вялую реакцию со стороны России. Вместо этого Турция вмешалась, чтобы поддержать усилия по замирению между Кыргызстаном и Таджикистаном, добившись недавнего прогресса на пути к соглашению о границе», – подмечают американцы.

Тюркское сотрудничество также помогает активизировать Транскаспийский торговый и транспортный коридор, более известный как «Средний коридор» – альтернативный маршрут для торговли между Европой и Азией в обход России.

Средний коридор — это сеть автомобильных, железных и морских путей, а также морских путей, соединяющих Европу и Азию через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию. Для стран Южного Кавказа и Центральной Азии Средний коридор отражает их видение межконтинентальной торговли между Китаем и Европой, соединяя их с инициативой ЕС «Глобальные ворота» , а также с китайской инициативой «Пояс и путь» .

В Центральную Азию главными воротами является Казахстан. Тем не менее, Китай планирует дополнительный южно-центральноазиатский маршрут путем строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан , которая, вероятно, будет соединена со «Средним коридором».

С точки зрения Анкары, на горизонте маячит беспрепятственный торговый коридор из Стамбула в Центральную Азию. Основным транспортным коридором Южного Кавказа пока остается железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, который соединяет Азербайджан через Грузию с Турцией и оттуда в Европу. Однако пропускная способность этого маршрута недостаточна для обслуживания растущих транскаспийских торговых потоков.

В этом контексте Турция, Азербайджан и четыре тюркские страны в Центральной Азии обязались совместно продвигать оспариваемый Зангезурский коридор ,- транспортный коридор между западными частями Азербайджана через Армению к азербайджанскому эксклаву Нахичевань и далее в Турцию. Этот коридор предполагает мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном. Возможной, хотя и столь же оспариваемой, альтернативой в обход Армении мог бы стать коридор Арас через иранскую провинцию Восточный Азербайджан.

На фоне растущего спроса на нероссийские транспортные маршруты произошла активная деятельность в Транскаспийском регионе с целью повышения эффективности Среднего коридора. Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция согласовали дорожную карту развития коридора до 2027 года. Они стремятся увеличить пропускную способность коридора до 10 миллионов тонн грузов с нынешней мощности примерно в 2 миллиона тонн.

“Для того, чтобы это произошло, государствам, расположенным вдоль Среднего коридора, необходимо устранить ряд ограничений привлекательности маршрута, таких как обременительные транзитные и торговые процедуры, узкие места на пограничных пунктах и ​​в морских портах, а также недостаточная пропускная способность контейнерного и морского флота для обработки больших объемов товаров”, – отмечает америк5анское издание.

Шаг в этом направлении был сделан в конце января, когда официальные лица ЕС объявили, что европейские и международные инвесторы обязуются инвестировать 10 миллиардов евро в программу развития Среднего коридора.

Перебои в торговом транспорте и логистике особенно проблематичны для энергозависимой экономики Казахстана. Около 80 процентов экспорта нефти проходит через территорию России по пути на западные рынки. В 2022 году Россия прервала этот поток, что побудило Казахстан расширить сотрудничество с Азербайджаном для перенаправления поставок энергоносителей в Европу через Каспийское море. Туркменистан, обладающий огромными запасами природного газа, также активизировал переговоры с Азербайджаном, Турцией и Еврокомиссией по поводу строительства давно предложенного Транскаспийского трубопровода в Европу — проекта, который потребует значительных инвестиций.

“Для богатых ресурсами стран Центральной Азии расположение Турции делает ее важным центром газа и нефти, а также ключом к доступу к западным энергетическим рынкам”, – делает вывод The National Interest.

Как и Россия, Турция продвигает собственный многосторонний формат — Организацию тюркских государств , — которая трансформируется из платформы для диалога в организацию, продвигающую всестороннее сотрудничество во всех аспектах жизни.

Государства-члены — Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — приняли амбициозную программу «Видение тюркского мира до 2040 года».

Цель состоит в том, чтобы превратить организацию в тюркоязычный эквивалент ЕС, предоставив свободное перемещение товаров, капитала, услуг, технологий и людей между государствами-членами. Тюркский инвестиционный банк находится в стадии становления, и даже постоянно нейтральный Туркменистан , обычно избегающий многосторонних объединений, присоединился к группе в качестве наблюдателя.

«Непредсказуемые последствия войны на Украине не оставляют государствам Южного Кавказа и Центральной Азии другого выбора, кроме как попытаться диверсифицировать свои дипломатические отношения и искать альтернативные пути выхода на международные рынки. Турция реагирует на этот растущий спрос на альтернативное партнерство. Продвигаясь в оборону, энергетику и культуру – области, которые были стержнем влияния Москвы – Турция становится противовесом России по ту сторону Каспийского моря», – отмечает американское издание.

Что это означает для США и ЕС? Турция является ключевым государством-союзником, которое может быть на их стороне. Ее важность усиливается тем, что Россия объединяется с Китаем и Ираном, образуя ось ревизионистских государств , стремящихся ниспровергнуть принципы, правила и институты международной системы, сложившиеся после победы западного блока в холодной войне.

«Если не противодействовать растущему влиянию этой оси, она может простираться от Тихого океана на востоке до Средиземноморья на западе, создавая угрозу для западных стран»», – резюмирует The National Interest.