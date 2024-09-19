В США есть только две точки зрения: «правильная» – и Владимира Путина

Елена Острякова.  
19.09.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Цензура


Борьба с иностранным влиянием в США может превратиться в шельмование инакомыслящих сограждан, которых объявят «агентами Путина».

Об этом на слушаниях в Сенате США заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Борьба с иностранным влиянием в США может превратиться в шельмование инакомыслящих сограждан, которых объявят...

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«Сложнее это становится из-за того, что в американской политике уже существует определенное мнение. В США есть люди, которые считают, что, возможно, нам не следовало вмешиваться в конфликт на Украине. Владимир Путин тоже так считает и надеется, что мы придем к такому выводу. Это уже существующая политическая точка зрения. И теперь какой-то российский бот решает усилить мнение американского гражданина, который придерживается этой точки зрения…

Возникает вопрос, является ли это дезинформацией или просто влиянием. Легко сказать, что нужно просто отключить усилители. Но это бросает тень на человека, который придерживается другого мнения. Теперь его обвиняют в том, что он разделяет взгляды Владимира Путина», – сказал Рубио.

При этом в представлении его коллеги-демократа Марка Уорнера – все просто.

«Путин прекрасно понимает, что если он хочет подорвать поддержку Украины со стороны Америки, то распространение ложной информации может помочь ему в этом», – заявил он.

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