В США гадают, кто сменит Трампа в 2028 году. Насчитали уже семь возможных преемников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп еще не успел отработать и полгода в Белом доме, а в американских СМИ уже активно делят его президентское кресло с расчетом на вырост. Специализирующееся на инсайдах с Капитолийского холма издание The Hill публикует рейтинг вероятных преемников Трампа на выборах в 2028 году. По версии редакции таких сегодня набралось целых семь.

Издание проанализировало нынешнюю ситуацию в лагере MAGA и предположило, что на замену действующему президенту США в будущем претендуют семеро его ближайших сторонников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На первом месте в этом неформальном рейтинге – действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Разговоры о Венсе как о наследнике Трампа начались, как только президент назвал его своим вице-президентом на выборах прошлого года. Бывший критик Трампа, превратившийся в его сторонника, уже был ведущим проводником экономического популизма и международного изоляционизма Трампа, и он использовал трибуну в качестве мегафона для продвижения повестки дня Трампа «Америка превыше всего». Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но он избегал прямой поддержки», – говорится в публикации.

Еше один номинант – госсекретарь Марко Рубио.

«Трамп увеличил влияние Рубио в своей новой администрации, недавно сделав его единственным человеком, кроме Генри Киссинджера, одновременно занимавшего пост госсекретаря и советника по нацбезопасности. Но у MAGA считают Рубио недостаточно преданным делу, а критики все еще напоминают ему былое соперничество с Трампом. Трамп и Рубио баллотировались друг против друга на праймериз Республиканской партии в 2016 году и горячо критиковали друг друга», – пишет издание.

Также среди претендентов на кресло отца издание рассматривает и Дональда Трампа-младшего.

Издание обрашает внимание, что на прошлой неделе старший сын Трампа, выступая на Катарском экономическом форуме, намекнул о том, что у него может быть президентские амбиции, сказав, что «никогда нельзя загадывать вперед».

Впоследствии, в ответ на статью Reuters о его комментариях, Трамп-младший отверг идею о том, что рассматривает возможность баллотироваться в 2028 году. Он делал это и раньше.

В семерке номинантов и бывший конкурент Трампа на республиканских праймериз минувшего года, губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Праймериз Республиканской партии между Трампом и ДеСантисом стали неприятными и личными, но президент быстро простил своего бывшего соперника после того, как губернатор Флориды снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Оба предприняли шаги по укреплению своих отношений, причем ДеСантис предпринял активные шаги для приведения штата в соответствие с иммиграционными приоритетами Трампа.

ДеСантис даже рассматривался на должность министра обороны, когда путь нынешнего главы Пентагона Пита Хегсета в Сенат выглядел сомнительным.

Еще один номинант – губернатор Вирджинии Гленн Янгкин.

Янгкин, находящийся в должности губернатора Вирджинии с ограниченным сроком полномочий, считался тем, кто предложил республиканцам план победы в поддерживающих синих штатах после выборов 2021 года, деликатно держа Трампа на расстоянии во время своей предвыборной кампании.

Он отказался от участия в президентских выборах в 2024 году после того, как пофлиртовал с этой идеей, избегая попадания под прицел Трампа. Но он может баллотироваться в 2028 году.

Также издание включило в список вероятных преемников Трампа и одну женщину – министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Ноэм, бывшая губернатор Южной Дакоты, была одной из самых ярых защитниц Трампа, а также рассматривалась как потенциальная кандидатка на выборах прошлого цикла.

Трамп все же назначил ее ключевым чиновником, сделав ее лицом своей иммиграционной политики в должности главы Министерства внутренней безопасности.

Наконец, в списке – губернатор Джорджии Брайан Кэмп.

Ранее в этом месяце Кемп намекнул, что он может положить глаз на Белый дом в 2028 году после отказа отказаться баллотироваться в Сенат следующего года.

Кемп не голосовал за Трампа на праймериз, заявив, что «гонка уже закончилась, когда состоялась праймериз». Поэтому Трамп обругал Кемпа.

Однако им удалось наладить отношения перед выборами, выражая друг другу слова поддержки в эфире Fox News и Truth Social. Также Кемп принял участие в сборе средств для Трампа, отмечает издание.