В США готовится убийство Трампа – Марков

В США готовится очередное покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа, которое хотят списать на Иран. Именно этим вызвано заявление действующего президента Джо Байдена в адрес Ирана, что он сочтёт покушение на Трампа актом войны. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Иран действительно не хочет, чтобы Трамп стал президентом. Иран считает это некой угрозой, поскольку Трамп выступает за бомбардировки его ядерных объектов. И, как известно, Трамп сделал много для прекращения «ядерной сделки». Трамп очевидно произраильский и антиарабский. Но представить себе, что иранские спецслужбы, которые не могут справиться с Израилем, поставили себе целью ликвидацию бывшего президента и кандидата в будущее президента Трампа мне представляется фантазией», – подчеркнул он.

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По словам политолога, все говорит о том, что Трамп одержит победу на выборах. Поэтому его хотят просто убрать, списав это на иранские спецслужбы.

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«Мы должны понимать, что кризисные явления во внутренней политике США достигли огромных масштабов. Они видны во многих факторах, которые большинству людей здесь незаметны. Впервые в истории США президент занял свое кресло в результате сфальсифицированных выборов. И то, что Трамп – кандидат от Республиканской партии, свидетельствует о колоссальном кризисе в самой партии, потому что руководство партии его ненавидело. И, возможно, сейчас продолжать дальше ненавидеть. Он вообще, когда шёл кандидатом в первый раз, не знал – он республиканец или демократ? Демократическая партия тоже находится в жесточайшем кризисе. И выдвижение ею умственно отсталого Байдена и не способную к самостоятельности Харрис говорит о колоссальном кризисе политической системы США. Это обозначает, что США могут стоять на грани гражданской войны, которая начнется с убийства Дональда Трампа», – заключил Марков.