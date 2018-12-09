В США готовят новую пакость против России

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

В антироссийский санкционный список США не входит ни одно российское СМИ, однако это возможно изменить, использовав лазейки в американском законодательстве.

Об этом в ходе VI «Форума Свободной России» заявил руководитель Международного фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, что ни одно российское СМИ не является объектом санкций, не говоря уже о конкретных деятелях российской пропаганды. Происходит это потому, что существует свобода слова и американская Конституция запрещает любые меры, которые ограничивали бы свободу слова. Вопрос сводится к тому, чтобы юридически обосновать, почему санкции против, допустим, «Первого канала» не подпадают под защиту первой поправкой о принципе свободы слова.

Мы проработали этот вопрос и пришли к формуле, которую сейчас будем лоббировать в Конгрессе. Дело в том, что американский Гражданский кодекс допускает ответственность СМИ за то, что они передают, если доказать, что это вранье было заведомое, злостная клевета. И мы хотим перенести этот принцип из американского гражданского законодательства в тему санкций, чтобы в законопроекте о секторальных санкциях, который в настоящий момент находится на рассмотрении Конгресса и Сената, был прописан сектор СМИ. На эту тему существует петиция», – рассказал он.

Отметим, что возглавляемая Александром Гольдфарбом некоммерческая организация «Международный фонд гражданских свобод» был учрежден в 2000 году ныне покойным беглым российским олигархом Борисом Березовским. Штаб-квартира фонда находится в Нью-Йорке.