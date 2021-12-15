В США и ЕС готовятся резолюции об отстранении Путина от власти

Основной целью Запада в последнее время стало стремление повлиять на российские президентские выборы.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе сегодня не пытаются скрывать, что их основная цель российские президентские выборы. Неслучайно в середине ноября в американский Конгресс был внесен проект резолюции о непризнании президентских выборов 2024 года, если в них будут участвовать неприемлемый вашингтонским русофобам Владимир Путин.

Напрашивается простой вопрос: а при чем здесь Конгресс США? Мы не протекторат США, речь не о президенте Америки, а о главе российского государства, которого будет определять только сам народ РФ.

Противоправный призыв исключить участие Путина в российской власти содержит и сентябрьская резолюция Европарламента. Практически те же силы требуют привести к власти их собственных ставленников, включая осужденных за уголовные преступления, в том числе, экстремизм», – сказал Климов.