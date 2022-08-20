В США и Великобритании анонсировали ввод сил НАТО на Украину

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Новости Украины

Обстрелы украинскими формированиями территории Запорожской АЭС могут стать поводом для армий стран НАТО осуществить прямое вмешательство в российскую спецоперацию на Украине.

Сегодня британский депутат Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей американского Конгресса США Адам Кинзингер синхронно заявили, что возможная утечка радиации на Запорожской АЭС попадает под статью 5 устава НАТО о коллективной безопасности и может рассматриваться как нападение на членов альянса.

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«То есть, парни из мирового глубинного государства угрожают нанести удар по Запорожской АЭС, который вызовет массированное радиоактивное заражение в Европе. После чего обвинить в ударе по АЭС Россию, и на этом основании развязать Третью мировую войну. Повышение ставок налицо. Шантаж Москвы с целью выполнения западных хотелок усиливается», – объясняет российский обозреватель Юрий Баранчик.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев поясняет, к чему Запад сейчас склоняет Кремль, и что было предметом переговоров во Львове с участием генсека ООН и президента Турции.

«Думаю, что высокие переговорщики приезжали на Украину ради того, чтобы договориться о сохранении статус-кво. Украина не обстреливает ЗАЭС, а Россия не отключает подачу электроэнергии на Украину из Энергодара. Если обстрелы прекратятся, и отключения Украины не произойдёт, значит так и есть», – полагает Царев.

Киевская юристка Татьяна Монтян полагает, что Украина будет в любом случае использовать тему Запорожской АЭС для шантажа.

«Зелебобусовская шайка не так глупа, как может показаться. Та ее часть, которая занимается информационочкой, прекрасно отдает себе отчет, что для многих в мире Украина и ядерная катастрофа, к сожалению, синонимы. И в этой связи будет максимально долго разыгрываться кейс дальнейшей демонизации агрессивного агрессора, который спит и видит, как бы Чернобыль—2 устроить. Ведь лучшего повода вернуть утраченный интерес мирового сообщества к Украине сложно придумать. А с утратой интереса, как видим, тают и потоки финансовой помощи, и объемы поставляемых Коллективным Западом вооружений, и частота упоминания страны в прессе», – поясняет Монтян.