В США искусственно подогревают пандемию, чтобы скинуть Трампа

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Оппоненты президента США Дональда Трампа готовы искусственно продлевать пандемию коронавируса, чтобы нагнетать недовольство избирателей на фоне смертей от вируса и безработицы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Трампа больше шансов победить на выборах в США. Он больше сделал хорошего для Америки.

Но будут пакости ему устраивать, в том числе искусственно продлевать пандемию, эпидемию в США, чтобы больше погибло американцев, чтобы 3 октября было 40 миллионов безработных, там уже, по-моему, их 20 миллионов, они, конечно, будут голосовать против Трампа.

Поэтому искусственно может победить Трампа Байден. Но это будет плохо, Джо Байден более слабый президент», – заключил Жириновский.