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Вашингтон должен взять на себя руководство переговорами между Сербией и сепаратистами Косово, поскольку Евросоюз доказал свою некомпетентность.

Об этом порталу «Pavlović today» накануне встречи в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти заявил бывший посланник США по диалогу между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл.

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По его словам, американский президент Джозеф Байден еще недостаточно информирован о том, что на самом деле происходит в Косово.

«Необходимо, чтобы американцы вернулись в лидеры и не позволили европейцам сохранить контроль. Однако посланников нет, в Белом доме об этом никто не думает. В Белом доме должен быть человек, который все знает. Но никто оттуда не наблюдает за тем, что происходит в Косово…», — сказал Гренелл.

Комментируя это заявление, дипломат Милисав Паич, президент Сербского кружка внешней политики, отмечает, что Гренелл прав в том, что ЕС потерял доверие участников диалога.

«Мнение Гренелла о том, что США будут более продуктивными, чем ЕС, возможно, верно, но это опять-таки будет во вред нашей стране. ЕС потерял всякое доверие к ведению переговоров, поскольку у него нет единой позиции в отношении провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово. У Брюсселя нет возможности или полномочий довести диалог между Белградом и Приштиной до взаимоприемлемого решения», – подчеркнул Паич.

По оценке дипломата Зорана Миливоевича, Вашингтону сейчас трудно взять на себя диалог.

«Оценка Гренелла о том, что ЕС не способен вести диалог между Белградом и Приштиной, верна. Однако американцам невозможно взять на себя диалог, потому что это означало бы, что должны быть дебаты на Генассамблее ООН, в ходе которых должна быть принята новая резолюция, прекращающая мандат ЕС как посредника», — объяснил Миливоевич.

При этом накануне глава основной политической организации косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич заявил, что послы стран «пятерки» (Франции, Италии, Германии, Великобритании и США) просили сербов на севере Косово признать независимость фальшивого государства.

Ракич сказал, что это произошло в понедельник на встрече, на которой также присутствовали директор Управления Косово и Метохии Петар Петкович и четыре мэра муниципалитетов с севера провинции.

«Их страны поддерживают независимость Косово и абсолютно поддерживают решения Приштины, в том числе и по номерным знакам и документу въезда-выезда. Они утверждают, что Приштина сделала это в соответствии с Брюссельским соглашением. Мы сказали, что это не соответствует договору, и они предложили нам принять реальность. Для нас все это совершенно неприемлемо», – подчеркнул Ракич.