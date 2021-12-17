В США хотят объявить РФ «спонсором терроризма». В Москве пригрозили единым фронтом с Китаем

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Американский сенатор-республиканец Джим Риш зарегистрировал законопроект под названием «Акт, гарантирующий Украине самостоятельность путем укрепления ее обороны».

В документе предлагается выделить Украине на военную помощь в 2022 году 450 миллионов долларов, ужесточить санкции против «Северного потока-2» и в случае обострения украинского кризиса объявить Россию «спонсором терроризма».

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«Поскольку администрация [Джо Байдена] бездействовала, я представил законопроект, который обеспечит немедленную материальную поддержку Украины. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать», — цитирует «Коммерсант» Риша.

В Москве на законопроект отреагировали жестко.

«К чему они стремятся? К войне с Россией? Ну странно. Я думаю, они недопонимают всей опасности ситуации: не надо дразнить Россию, не надо нас провоцировать на конфликты, потому что мы без ответа ничего не оставим», — заявил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Намерение объявить РФ «спонсором терроризма» он назвал «смешным».

«Кто боролся с международным терроризмом, американцы, что ли, на своих базах? Или, может, в Афганистане они победили терроризм?» — недоумевает сенатор.

Также он подчеркнул, что Россию не пугают санкции.

«Мы настолько самодостаточны, что никакие санкции не заставят нас встать на колени», – добавил Джабаров.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что инициатива не примет форму закона.

«В США уже стало традицией выступать с антироссийскими инициативами. Но потребности времени заставляют тех, кто реально принимает решения в Вашингтоне, задуматься о перспективах», – говорит политик.

По его словам, в условиях противостояния США с Китаем Белому дому предстоит «серьезно осмыслить российский фактор».

«Воевать на два фронта — на российском и на китайском (тем более если эти два фронта станут единым) — для Вашингтона при всей его силе и возможностях будет сложно», — резюмировал Новиков.