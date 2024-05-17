В США хотят растратить украденные российские деньги до начала переговоров

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Запад должен растратить все арестованные российские средства до того, как сесть за стол переговоров с Москвой.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил помощник госсекретаря США в 2005-2006 годах Стивен Рейдмейкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно иметь международный консенсус, и сообща действовать над вопросами конфискации российских активов в пользу Украины. Потому что война когда-то кончится, и будут переговоры. Я не думаю, что война закончится тем, что Россия сдастся Украине, будут какие-то условия. И мы знаем, чего Россия захочет на этих переговорах – будут вопросы границ, членства Украины в НАТО и ЕС. Но, по сути, они будут просить две вещи – прекращения санкций, и чтобы им вернули их деньги. Триста миллиардов долларов, они не забыли об этом. И они будут привязывать условия прекращения войны к этому», – сказал Рейдмейкер.

«И лучше всего будет сказать – поздно, всё, этих денег нет. Если эти деньги будут оставаться в наличии, то будет очень сложно противостоять требованиям России», – умничал американец.