В США хотят увеличить армию, чтобы «разобраться одновременно с Китаем и Россией»

Максим Столяров.  
10.07.2025 23:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Украина


У США и их сателлитов нет сил для того, чтобы противостоять одновременно и России, и с Китаю.

Об этом на канале «Talking with tvp world» заявил старший редактор Defence24 Дамиан Ратка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США и их сателлитов нет сил для того, чтобы противостоять одновременно и России,...

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«Несмотря на два года санкций, Россия не только выживает, но и, похоже, наращивает военное производство. Насколько эта устойчивость связана с поддержкой Китая?», – спросила ведущая.

«Ну, мы не можем быть полностью уверены, но пока можем сказать, что поддержка значительна. И слова китайского посла здесь очень важны.

В 1980-е годы вооруженные силы США были настолько мощными и большими, что могли вести крупномасштабные боевые действия на двух стратегических фронтах. То есть в Европе и на Тихом океане. К сожалению, после распада Советского Союза военные бюджеты в США и Европе сильно сократились.

И сейчас у США нет стратегического потенциала для ведения крупномасштабных конфликтов одновременно на двух стратегических фронтах. Значит, китайцы знают об этом и видят в России силу, способную помочь им», – сказал Ратка.

«Таким образом, в данный момент Соединенные Штаты могут сосредоточиться либо на Китае в Тихоокеанском регионе, либо на России в Европе.

В первую очередь, именно Соединенным Штатам необходимо восстановить тот потенциал, который у них был в 80-х. Но возникает вопрос о бюджете и времени», – добавил он.

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