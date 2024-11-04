В США консенсус по разделу Украины – киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
04.11.2024 11:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В США готов план по завершению войны на Украине.

Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил эмигрировавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США готов план по завершению войны на Украине. Об этом в эфире видеоблога...

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«План широкой автономии на территории Украины, оккупированной, и остальная территория выходит из войны. Они помогают этой части восстановиться и довести ее до Евросоюза. Вот такой план, он не менялся, этот план озвучивает кандидат в вице-президенты Трампа.

Вне плана говорят Ермак с Зеленским и те люди, которые нам все время брехали о том, что они собираются пить кофе в Ялте. Они об этом плане осведомлены еще год назад, проблема в том, что они не знают, как выйти. У Украины ничего нет – ни ресурсов, ни возможностей. Единственное, что пытается сделать Зеленский последние полгода – это провокации. Это провокация по Курску, предотвращение планового заключения перемирия. Как только доходят до перемирия – тут же идет провокация, взрыв, и начинается поездка по европейским странам, а в это время гибнут люди и теряются города. По большому счету, если будут так себя вести, то русские могут выйти на левое побережье Днепра», – сказал бизнесмен.

«Именно это и планирует американское государство делать с Украиной – то есть заключать перемирие, признавать ничью и делить Украину на две части. Дай бог, чтобы мы дошли до автономии и федерализации той части когда-нибудь», – заявил Балашов.

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