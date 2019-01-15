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15.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, США
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В США мечтают о России, в которой русским наплевать на Крым

В идеальной, с точки зрения США, России Крым для русских не может быть в приоритете.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня это трагедия, что такой талантливый, умный народ (русские – ред.) живёт так, как они живут. Это результат, мягко говоря, несовременной, некомпетентной политической системы. Когда они поймут, что их интересы в сфере модерновой системы и они там сделают такую систему, они начнут понимать, что имперский подход к своему миру, к своим соседям, на самом деле – вред для России. И в такой обстановке, с таким пониманием статус Крыма у них не будет занимать первую позицию», – заявил Хербст.

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