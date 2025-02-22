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Среди американского истеблишмента существует консенсус относительно того, что Украина должна сохраниться «независимым» и «суверенным» государством. Об этом в эфире канала «Civilnet» заявил советник экс-президента США Джорджа Буша Томас Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каким на сегодняшний день является представление американского истеблишмента по украинскому урегулированию?» – спросил ведущий.

«У нас сейчас разные мнения по этому вопросу. Но, мне кажется, что есть консенсус по одному пункту – США заинтересованы в сохранении независимой суверенной Украины. По какой части территории – это уже другой вопрос, многое зависит от боёв в Донбассе и других регионах. Но это твёрдая позиция американского истеблишмента», – сказал советник Буша.