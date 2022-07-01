В США морально готовят Киев к потере Донбасса

01.07.2022  10:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Вашингтон слишком нерешителен в вопросе поставок вооружений Киеву, а одной храбрости украинских военных будет недостаточно.

Об этом в эфире украинского государственного телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета, обеспечивающего идеологию и развитие НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон слишком нерешителен в вопросе поставок вооружений Киеву, а одной храбрости украинских военных будет...

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«Если за два следующих года российские войска не пройдут дальше чем сегодня, то это для Путина катастрофа. Если он это видит, то может быть он пойдет на настоящий мир. Но это зависит не только от храбрости ваших солдат, но и от стойкости Запада, санкций, это касается и оружия. Вот, почему я считаю, что мы должны дать вам все сразу, чтобы вы могли победить в войне на востоке и юге. Но Вашингтон слишком медленно и робко ведет себя», – заявил Хербст

Он заверил, что у Украины есть все шансы на победу, даже если она проиграет битву за Донбасс.

«На мой взгляд, вы можете проиграть там [в Донбассе] и все-таки победить. Но если Путин не побеждает на востоке, тогда вообще – какая у него надежда? Вообще нет. Потому что его цель – это не захватить Луганскую и Донецкую область, а диктовать политику Украине, это как раз его цель. И если он не может даже взять весь Донбасс, это показывает, что свою цель он просто не может достичь», – говорил экс-посол.

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