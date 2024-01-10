В США начали забывать о существовании Украины

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 20:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, США, Украина


Из-за вороха внешних и внутренних проблем страны западного блока начали забывать об Украине и ведущейся на её территории войну против России.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за вороха внешних и внутренних проблем страны западного блока начали забывать об Украине и...

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«Мы уже забыли, когда Блинкен был в Киеве. Всё внимание мировой общественности перенесено на Ближний Восток, как будто Киева и Украины больше нет», – сказал американский политик.

По его мнению, это всё якобы был хитрый план российского президента.

«Это была идея Путина, создать ещё один очаг войны на Ближнем Востоке, чтобы американское общественное мнение было перенесено туда, Украину оставили в покое, а там он сможет делать что хочет. И к сожалению, он имеет в этом успех.

И действительно, сегодня в СМИ из того времени, которое уделялось Украине до войны на Ближнем Востоке, сегодня осталось только десять процентов. То есть, запад начал идти на попятную», – добавил соратник Трампа.

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