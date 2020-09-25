В США начинают сносить памятники русским

25.09.2020, Москва, Максим Карпенко

В городе Ситка на Аляске сносят памятник Александру Баранову – главе русских поселений конца XVIII – начала XIX века.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Памятник Баранову перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hal был установлен в 1989 году. Демонтировать монумент потребовали коренные жители – индейцы тлинкиты, которые считают Александра Баранова расистом, уничтожившим местное население.

«Баранов, действительно, воевал с тлинкитами, но делал это после многочисленных набегов на русский форт. Чтобы договориться о мире, даже женился на индианке из их рода, и у них родились трое детей. Но совет племени не принял этот шаг и в начале 19-го века индейцы полностью сожгли и разорили город, который тогда назывался Ново-Архангельском», – говорится в сюжете.

Под руководством Баранова на Аляске было построено больше двухсот поселений, открылись русские школы, больницы, библиотеки, в полусотне православных храмов православие приняли почти десять тысяч аборигенов. Интересно, что символический мирный договор с коренным населением был подписан властями лишь в 2004 году. По мнению главы Русского культурного центра а Анкоридже Анны Верной, прежде, чем принимать решение о сносе памятника, необходимо было расторгнуть договор.

«Этот договор никто не отменял. Надо было для начала, наверное, собраться тлинкитам и отменить тот договор, который они сами подписали в 2004 году. Ну, должна быть какая-то логика», – считает Верная.

Напомним, ранее в Евпатории установили памятник в назидание потомкам, в котором содержится призыв вернуть Аляску вслед за Крымом.