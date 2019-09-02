В США надеются, что косовский вопрос разрешится еще при Трампе

02.09.2019, Москва, Елена Острякова

Назначение Мэтью Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам означает «последний толчок для урегулирования напряженности между Сербией и Косово.

Об этом пишет американский журнал «Форин Полиси», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это увеличивает вероятность того, что мы найдем какое-то решение этого вопроса до конца каденции администрации Трампа», – сказал эксперт по внешней политике Даниэль Вайдич.

«Форин полиси» напоминает, что назначение Палмера произошло после встречи Госсекретаря США Майка Помпео и президента Сербии Александра Вучича в Нью-Йорке в начале этого месяца. Помпео призвал Вучича возобновить переговоры с Косово и «взаимодействовать в духе компромисса и гибкости, необходимыми для обеспечения соглашения и разблокирования потенциала обеих стран».

«В прошлом году советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты поддержат сделку между Сербией и Косово, включая потенциальную сделку, которая предполагает территориальный обмен между двумя странами. Критики утверждали, что любые сделки по обмену землей могут привести к дальнейшей нестабильности», – говорится в статье.

«Предложения по косовско-сербскому «разграничению», состоящие в том, чтобы Белград вернул под свой фактический контроль населенные сербами районы на севере Косово, в обмен передав Приштине два албанонаселенных района на юге Сербии, как любой настоящий компромисс имеют достаточно противников как среди сербов, так и среди албанцев-косоваров. Но для «бетонирования» «порохового погреба Европы» (как называл Балканы Уинстон Черчилль) необходимо достижение долгосрочного сербско-албанского, христианско-исламского мира.

Которое возможно только в случае снятия противостояния вокруг Косово. Этот непреложный факт одинаково хорошо понимают в Белграде, европейских столицах и Анкаре. Здесь находятся интересы энергетической и международной безопасности Европы — транзита российских энергоресурсов в обход Украины через вторую нитку «Турецкого потока», – написал в газете «Московский комсомолец» политолог и балканист Олег Бондаренко.