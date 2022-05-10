В США напомнили, что у них боевики «Азова» считаются террористами и нацистами
Американские СМИ считают, что «Азов» – это одна из лучших боевых групп в мире.
Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первый командир «Азова», и один из замкомандиров «Азова» были евреями, как и президент. Один из самых знаменитых военных журналов «James» написал, что это самая лучшая боевая группа сегодня в мире. Это «Азов» – так, как они воюют, и так, как они отстаивают, но этот биль так ещё и не убран и Трамп не сказал, чтобы убрали его, и что за него не будут голосовать, что они не террористическая организация.
Так что в нашей стране «Азов» до сих пор считается террористической, нацистской, расистской организацией.
И вот, пожалуйста, ваш любимый Байден и Демократическая партия продолжает настаивать на этом. Как можно это прокомментировать? Конечно же, это ужасно, это нечестно, но такова жизнь и честь, и хвала этим героям. Но с ними поступают нечестно и они погибают. Они погибают и, в конце концов, они погибнут», – отметил американец.
По его словам, деблокады «Азовстали» не происходит из-за проблем в поставках оружия Украине.
«Если бы Украина сегодня имела возможность. Если бы были переданы МИГи, когда они должны были быть переданы, если было бы ПРО создано, когда оно должно было быть, если бы было передано достаточно бронетранспортёров и танков, и дальнобойных орудий, гаубиц. То это окружение можно было бы прорвать и спасти и гражданских людей, и Мариуполь, и бойцов «Азова», лучших бойцов», – сокрушается Табах.
Спасибо!
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