В США напомнили, что у них боевики «Азова» считаются террористами и нацистами

Американские СМИ считают, что «Азов» – это одна из лучших боевых групп в мире.

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Первый командир «Азова», и один из замкомандиров «Азова» были евреями, как и президент. Один из самых знаменитых военных журналов «James» написал, что это самая лучшая боевая группа сегодня в мире. Это «Азов» – так, как они воюют, и так, как они отстаивают, но этот биль так ещё и не убран и Трамп не сказал, чтобы убрали его, и что за него не будут голосовать, что они не террористическая организация.

Так что в нашей стране «Азов» до сих пор считается террористической, нацистской, расистской организацией.

И вот, пожалуйста, ваш любимый Байден и Демократическая партия продолжает настаивать на этом. Как можно это прокомментировать? Конечно же, это ужасно, это нечестно, но такова жизнь и честь, и хвала этим героям. Но с ними поступают нечестно и они погибают. Они погибают и, в конце концов, они погибнут», – отметил американец.