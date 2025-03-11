В США не исключают, что через пару дней курской авантюре придет конец
У Украины никогда не было шансов разменять оккупированную часть Курской области на что-то другое.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если у вас не будет войск, чтобы остановить это, потому что я не могу себе представить, что Россия просто восстановит границу и остановится. Я имею в виду, зачем им это? Для этого нет никаких военных причин. И если Украина сейчас находится в невыгодном положении, и даже сторонники Украины в Европе открыто используют эту фразу, то Россия находится в выгодном положении.
Так что если, как я только что показал вам, между Сумской областью и тем, что сейчас происходит в районе Курска и Киева, не так много оборонительных позиций. Что будет делать Зеленский? Потому что у него сейчас нет никаких козырей. Кстати, их никогда и не было, никогда не было никакой возможности, что Владимир Путин пойдет на переговоры, чтобы вернуть себе территорию в Курске, вместо того, чтобы захватить ее силой. Но теперь даже эта выдумка вот-вот испарится, потому что через два-три дня все может закончиться», – заявил Дэвис.
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