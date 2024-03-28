В США не хотят слышать о членстве Украины в НАТО – экс-посол Чалый

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Никакого диалога о том, что Украина может стать членом НАТО с США реально не ведется, несмотря на публичную риторику.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, США рекомендовали Украине вовсе не поднимать эту тему.

«Вице-премьер-министр Украины, госпожа Стефанишина, которая как раз координирует вопросы евроатлантической интеграции, очень откровенно, – как правило, это несвойственно дипломатам, – сделала очень откровенное заявление. На вопрос журналистки она сказала, что сейчас никаких продуктивных разговоров, даже более того, не с кем говорить о приглашении Украины в НАТО. То есть, американцы не хотят об этом говорить – и советуют вообще эту тему не поднимать. А на уточняющий вопрос: «Как никаких, мы же что-то делаем», она просто показала такой жест (Чалый скрестил руки, – авт.), – совсем нет. То есть, это на самом деле очень откровенно и действительно отображает реальное положение вещей, что у нас нет никаких разговоров, несмотря на то, что мы публично можем заявлять, американская сторона заявляет. Но на самом деле, это плохая ситуация, потому что дипломатию не сделаешь односторонней – это танго, которое танцуют, как минимум, вдвоем», – грустил Чалый.