В США не смогли договориться о выделении помощи Украине. Зеленского позвали на секретный брифинг

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В конгрессе США безрезультатно завершились консультации между демократами и республиканцами о голосовании за проект, предусматривающий усиление безопасности границы.

Этот вопрос Республиканская партия увязывала с голосованием за выделение помощи Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, NBC News указывает, что переговоры по пограничной политике «зашли в тупик из-за глубоких разногласий между законодателями».

«Республиканцы пообещали отменить пакет помощи Украине, если демократы не согласятся усилить законы США о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении в иммиграционных процедурах. Один из помощников демократов заявил, что его политическая сила якобы готова идти на компромиссы по вопросам границы, но республиканцы настаивают на «крайней политике», – сообщает телеканал.

Подверг критике своих оппонентов и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Есть отсутствие четкой стратегии в Украине, пути к разрешению конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, оказываемую американскими налогоплательщиками. Между тем администрация постоянно игнорирует катастрофу на нашей собственной границе. Республиканцы в Палате представителей решили, что любой дополнительный пакет мер по национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы», – заявил Джонсон.

Эта ситуация, похоже, не на шутку обеспокоила Белый дом, который решил пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами США на секретном брифинге в ходе защищенной видеоконференции.

Об этом проинформировал лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.

«Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами… в рамках секретного брифинга, чтобы мы могли напрямую услышать от него, о чем именно идет речь в этом голосовании», – заявил Шумер.

Кроме Зеленского, в брифинге примут участие госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс.

«Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге», – призвал лидер большинства.

Напомним, что на кону стоит 61 миллиард долларов потенциальной помощи для Украины. На сегодня в США действует временный бюджет, принятый 1 октября и не включивший в себя финансирование помощи Украины, чего добивался президент Джо Байден.

Республиканцы готовы обменять свое голосование на ужесточение антимиграционного законодательства. Впрочем, поддержка этой инициативы поставит в неудобное положение Демпартию, значительной мерой опирающейся на мигрантов.

При этом голосование в поддержку поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.