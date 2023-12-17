В США негодуют: «Катастрофа! Миллиарды долларов, сотни тысяч ВСУшников – всё впустую»

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Если Запад ничего не предпримет, то в скором времени вопрос о мирных переговорах отпадёт сам собой – когда Россия одержит победу на Украине.

Об этом на канале «Breaking Points» заявил американский политический комментатор Саагар Энджети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на этой неделе в США с целью повлиять на решение о выделении военной помощи, признал, что дела обстоят гораздо хуже, чем об этом говорят. Гость также сказал сенаторам, что рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой.

«Это напоминает мне об Армии северной Вирджинии и её последнем издыхании, или гитлеровской политике фольксштурма, когда подростков и стариков призывали на последнюю защиту родины-Германии. Украина находится на том этапе, когда её проблемы с людскими ресурсами, вероятно, намного серьёзнее, чем любые проблемы с военным потенциалом, который у них есть. Особенно когда это единственный ответ на вопрос о том, каков ваш план победы. Если это основано на том, что 50-летние мужчины будут в траншеях ещё год, и у них будет шанс получить несколько квадратных миль территории, прежде, чем начнутся переговоры…», – обрисовал Энджети не радужные перспективы Киева.

Он отметил, что ко второму году войны НАТО только ослабло.

«Что мы здесь делаем? Ответ простой. Наша политика в отношении Украины была ничем иным, как катастрофой. Россия в военном отношении сильнее. Украина, похоже, окажется на грани социального коллапса, если так будет продолжаться ещё год. НАТО, на самом деле, слабее, чем было до вторжения. Спустя два года с начала войны Франция располагает таким количеством тяжёлых артиллерийских орудий, которое Россия теряет каждый месяц. У Германии достаточно боеприпасов, чтобы продержаться два дня войны. Последнее, в Великобритании сейчас рассматривают возможность изъятия музейных танков и передачи их Украине, потому что они не могут производить их в достаточном количестве», – подчеркнул обозреватель.

По его словам, американцы потратили миллиарды долларов и угробили сотни тысяч украинских солдат впустую.

«Теория, стоящая за поддержкой США, заключалась в укреплении НАТО. На самом деле, это было сделано для того, чтобы прикрыть их, чтобы им не приходилось самим заботиться о своём заднем дворе. Политика провалилась по всем показателям. Если Запад не проявит здесь благоразумия, Украине не придётся искать мирного соглашения, потому что Россия просто добьётся своего – полная военная победа. Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может показать по этому поводу. Это всего лишь последнее в чреде стратегических поражений со времён Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», – заключил Энджети.