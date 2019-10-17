В США неонацистов «Азова» планируют признать террористической организацией

17.10.2019

Американские сенаторы предлагают объявить вне закона подразделение Нацгвардии Украины «Азов», сформированное в 2014 году из расистов и неонацистов,

Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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«39 членов Конгресса США во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом (Max Rose) обратились к Госдепартаменту США с требованием включить батальон Азов в список террористических организаций. Это означает, что в случае включениях в список, политические структуры Азова, в том числе Национальный корпус, будут также объявлены в США вне закона. В данный момент в список террористических организаций Госдепа входят, например, ливанская Хезболла, палестинская Хамас и колумбийская FARC», – написал Долинский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в США приняли решение запретить поставки американского оружия «Азову».

После этого одиозный украинский политик Антон Геращенко потребовал от американской разведки принять меры к конгрессменам США, запретивших тренировать нацистов из «Азова».