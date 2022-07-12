В США обещают, что накачка Украины оружием продолжится и в следующем году

Новости Украины

США будут продолжать накачивать Украину оружием и в течение этого, и в следующем году. При этом среди представителей Республиканской партии процент недовольных такой помощью будет расти.

Такое предположение в эфире «Радио НВ» озвучил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен в том, что администрация прекрасно понимает, что эта война не кончится завтра. И они знают, что помощь Америки Украине не только сегодня, но и через шесть месяцев, и через год. Я думаю, что администрация готова помочь Украине не только в этом году, но и в будущем. Здесь поддержка для Украины, я думаю, еще стойкая, прочная», – сказал экс-посол.

«Вы заметили, что примерно одна четверть республиканцев в Конгрессе голосовала против этих 40 миллиардов долларов помощи. И, может быть, этот процент вырастет после выборов в этом году. Но я не думаю, что это будет больше, чем 30-33%. Это небольшой процент, это значит, что 67% республиканцев в Конгрессе поддерживают Украину», – заявил Хербст.