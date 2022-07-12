В США обещают, что накачка Украины оружием продолжится и в следующем году

12.07.2022  12:10 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 681
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

США будут продолжать накачивать Украину оружием и в течение этого, и в следующем году. При этом среди представителей Республиканской партии процент недовольных такой помощью будет расти.

Такое предположение в эфире «Радио НВ» озвучил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут продолжать накачивать Украину оружием и в течение этого, и в следующем году....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я уверен в том, что администрация прекрасно понимает, что эта война не кончится завтра. И они знают, что помощь Америки Украине не только сегодня, но и через шесть месяцев, и через год. Я думаю, что администрация готова помочь Украине не только в этом году, но и в будущем. Здесь поддержка для Украины, я думаю, еще стойкая, прочная», – сказал экс-посол.

«Вы заметили, что примерно одна четверть республиканцев в Конгрессе голосовала против этих 40 миллиардов долларов помощи. И, может быть, этот процент вырастет после выборов в этом году. Но я не думаю, что это будет больше, чем 30-33%. Это небольшой процент, это значит, что 67% республиканцев в Конгрессе поддерживают Украину», – заявил Хербст.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть