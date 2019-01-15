В США обещают остановить «Северный поток-2»

15.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Газопровод «Северный поток-2» неосуществим по причине твёрдой позиции США, санкций, неуверенной политики Берлина и общей нервозности в Европе вокруг этого проекта.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, проект [«Северный поток-2»] неосуществим по причине многих препятствий. Во-первых, сейчас ясно, что администрация Трампа против. На этой неделе замминистра внешней политики по энергетики с резкой критикой. Мне кажется, что в администрации хотят, чтобы Берлин отказался от этого проекта, и если Берлин не готов на это пойти, они хотят, чтобы Еврокомиссия приостановила осуществление этого проекта. Если нет, то администрация пойдёт на санкции.

Второе – мы видим, что женщина, которая считается преемницей Меркель (Аннегрет Крамп-Карренбауэр – ред.), выступала, что этот проект не в немецких интересах, но всё-таки будет осуществлён. Конечно, это не высказывание лидера, который готов настаивать на этом проекте. Третье – мы знаем, что в Европе растёт оппозиция. Мы видим, что случилось на этой неделе в Европарламенте.

В-четвёртых, мы знаем, что фирмы, которые пока что партнёры в этом проекте, нервничают, Дания не дала добро на использование их территории.

И последнее: адвокаты проекта утверждают, что это лишь трубопровод под Балтийским морем, но на самом деле этот проект не существует без трубопровода на российской земле. А трубопровод, который принадлежит россиянам, под санкциями. Поэтому те, кто участвуют в этом проекте, на самом деле, являются людьми под санкциями. И, конечно, по нашему закону, получается, что и они должны быть под санкциями. Поэтому риск для партнёров в этом проекте довольно большой», – заявил Хербст.