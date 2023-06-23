В США обещают превратить ВСУ во «вторую по силе армию в Европе»

Михаил Рябов.  
23.06.2023 10:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Украина при помощи США и других стран НАТО по результатам конфликта с Россией будет обладать второй по мощи армией в Европе, заявил на слушаниях в Конгрессе представитель комитета по иностранным делам Билл Китинг.

«После окончания этой войны Украина станет не одной из самых сильных, а второй по силе, наиболее хорошо оснащенной армией в Европе… мы обратились к президенту с призывом предоставить Украине Atacms, которые, я надеюсь, вскоре будет представлены», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украина при помощи США и других стран НАТО по результатам конфликта с Россией будет...

При этом Китинг предупредил страны Евросоюза, что им придётся ещё больше увеличить расходы на членство в НАТО – так того требует «российская угроза».


«Мы должны серьезно отнестись к угрозе, чтобы сдержать российскую агрессию, в то время как многим странам НАТО удалось достичь 2%, теперь мы должны рассматривать эту цель как минимум, а не как потолок», – сказал политик.

По его мнению, «война на Украине находится на решающей стадии».

При этом конгрессмен заявил, что главной угрозой в перспективе является не Россия, а Китай.

«Я всегда считал, что, хотя Россия представляет наибольший риск для нашей коллективной безопасности сегодня, в долгосрочной перспективе Китай представляет наибольшую угрозу для нашего альянса. Мы должны учитывать наши отношения с Китаем, избегать рисков везде, где это возможно, и возвращать важнейшие цепочки поставок домой», – потребовал Китинг.

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