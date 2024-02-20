В США обещают возобновить помощь Украине в марте. Но есть нюанс

Олег Кравцов.  
20.02.2024 10:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Обещания возобновить финансирование Украины со стороны США уже в марте, прозвучавшие на Мюнхенской конференции, трудно реализуемы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина.

Обещания возобновить финансирование Украины со стороны США уже в марте, прозвучавшие на Мюнхенской конференции,...

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Она обратила внимание, что на Мюнхенской конференции большинство законодателей из США были демократами, а потому их заявления о принятии документа о предоставлении помощи Украине в марте всерьез воспринимать не стоит.

«Ведь не демократы основная проблема для принятия законопроекта. То, что его приняли в сенате, — это такой красивый жест. Демократы показывают, что они всячески настроены и готовы помочь и проблема только в республиканцах в палате представителей. Это действительно так», – сказала Бунина «Известиям».

Она убеждена, что если бы у демократов не было такого серьезного препятствия, то они бы уже давно приняли всё, что хотят.

«Республиканцы же в этой ситуации выступают в роли сдержек и противовесов», – подытожила политолог.

Впрочем, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что с учетом произошедшего в Авдеевке давление на конгресс будет усиливаться.

По его мнению, этот аргумент о том, что неудачи украинской армии связаны с дефицитом боеприпасов и современного вида оружия, будет использоваться в работе с теми конгрессменами, которые пока не готовы поддержать законопроект о предоставлении Киеву военной помощи.

«Скорее всего, там будут какие-то размены, поскольку с самого начала эта идея единого пакета решений по Украине, Израилю и по южноамериканской границе, на мой взгляд, была ошибкой администрации, они себе усложнили задачу, теперь они будут пытаться это исправить», – говорит эксперт.

Он добавил, что в конгрессе не так много людей, которые высказываются против предоставления любой, особенно военной помощи Украине, и пока это позиция явного меньшинства.

«Поэтому пробить это, наверное, будет можно. Вероятно, можно спорить о сроках: будет ли это сделано в марте или когда-то еще. Но при этом так же понятно, что администрации придется изменить алгоритм предоставления помощи, поскольку выявились разные факты злоупотреблений: миллиард долларов вообще непонятно, куда делся, какие-то системы оказались не на Украине, а в других местах», – отмечает политолог.

По его словам, это потребует соответствующих процедурных изменений, которые, скорее всего, войдут в окончательное решение по выделению новых траншей американской помощи.

«При этом также понятно, что администрация будет по-прежнему давить на европейцев, особенно на Германию, с тем чтобы вынудить их увеличить свою долю в общем финансировании Украины, в том числе и в военной сфере», – резюмировал Кортунов.

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