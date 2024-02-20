В США обещают возобновить помощь Украине в марте. Но есть нюанс

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Обещания возобновить финансирование Украины со стороны США уже в марте, прозвучавшие на Мюнхенской конференции, трудно реализуемы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина.

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Она обратила внимание, что на Мюнхенской конференции большинство законодателей из США были демократами, а потому их заявления о принятии документа о предоставлении помощи Украине в марте всерьез воспринимать не стоит.

«Ведь не демократы основная проблема для принятия законопроекта. То, что его приняли в сенате, — это такой красивый жест. Демократы показывают, что они всячески настроены и готовы помочь и проблема только в республиканцах в палате представителей. Это действительно так», – сказала Бунина «Известиям».

Она убеждена, что если бы у демократов не было такого серьезного препятствия, то они бы уже давно приняли всё, что хотят.

«Республиканцы же в этой ситуации выступают в роли сдержек и противовесов», – подытожила политолог.

Впрочем, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что с учетом произошедшего в Авдеевке давление на конгресс будет усиливаться.

По его мнению, этот аргумент о том, что неудачи украинской армии связаны с дефицитом боеприпасов и современного вида оружия, будет использоваться в работе с теми конгрессменами, которые пока не готовы поддержать законопроект о предоставлении Киеву военной помощи.

«Скорее всего, там будут какие-то размены, поскольку с самого начала эта идея единого пакета решений по Украине, Израилю и по южноамериканской границе, на мой взгляд, была ошибкой администрации, они себе усложнили задачу, теперь они будут пытаться это исправить», – говорит эксперт.

Он добавил, что в конгрессе не так много людей, которые высказываются против предоставления любой, особенно военной помощи Украине, и пока это позиция явного меньшинства.

«Поэтому пробить это, наверное, будет можно. Вероятно, можно спорить о сроках: будет ли это сделано в марте или когда-то еще. Но при этом так же понятно, что администрации придется изменить алгоритм предоставления помощи, поскольку выявились разные факты злоупотреблений: миллиард долларов вообще непонятно, куда делся, какие-то системы оказались не на Украине, а в других местах», – отмечает политолог.

По его словам, это потребует соответствующих процедурных изменений, которые, скорее всего, войдут в окончательное решение по выделению новых траншей американской помощи.

«При этом также понятно, что администрация будет по-прежнему давить на европейцев, особенно на Германию, с тем чтобы вынудить их увеличить свою долю в общем финансировании Украины, в том числе и в военной сфере», – резюмировал Кортунов.